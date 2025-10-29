有意義な時間とお金の使い方とはどういうものか。実業家の堀江貴文さんは「自分の不得意なことに限られた体力や時間を使うのは美徳でも何でもない。春の確定申告などはさっさと税理士に外注して、浮いた時間を自分の得意なことに使ったほうがいい」という――。※本稿は、堀江貴文『体力が9割 結局、動いた者が勝つ』（徳間書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／masamasa3※写真はイメージです - 写真＝iStock.com