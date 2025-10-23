VTuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLOR（東京都港区）は、2025年10月22日、同社所属のVTuber・甲斐田晴さんらに誹謗中傷や危害予告などを行った加害者と和解が成立したことを報告した。その中で、加害者が行為を行った理由や感情などを尋ねた意識調査の結果を公表した。

Xではこの意識調査の公開を称賛する声が上がっており、ミュージシャン、音楽プロデューサーの「ヒャダイン」こと前山田健一さんも評価している。

刑事では罰金刑、民事では損害賠償金などを条件に和解

ANYCOLORは24年6月、甲斐田さんを中心とした所属VTuberに対し、次の行為をした人物に対し、損害賠償請求訴訟を提起したほか、業務妨害罪で被害届を提出したと発表していた。

12月には、加害者が書類送検されたと報告していた。

25年10月22日にANYCOLORは、加害者が罰金刑を言い渡されたことを報告した。民事責任については、「損害賠償金を支払うこと」や、同社や同社所属VTuberに関して「インターネット上での投稿を行わないこと」などを条件に裁判上の和解が成立したと報告した。

さらに、和解の条件として、加害者に対し書面による「意識調査」を実施したとして、この内容を公開した。その背景について、次のように説明した。

「強い承認欲求と日頃のストレスがあり、精神的に不安定な状態」

公表された意識調査の回答によると、加害者は20代後半の女性という。

荒らし行為や危害予告をした理由については、

「配信者様とリスナー様の距離が比較的近い界隈のため、自分の好きなライバー様 との距離感を一方的に縮めようとしてしまいました」

と、回答している。

加害者は、「強い承認欲求と日頃のストレスがあり、精神的に不安定な状態」であったことが背景にあると振り返っており、「もしあの時、心療内科を受診するなり、配信を見るのを辞めていればこのような問題を起こすことは無かったと、今では猛省しています」としている。

自身が行った行為が「刑事または民事で責任追及される可能性のある行為であることを認識していたか」という質問には、「行為に及んだ当時も漠然とではありますが認識しておりました」と回答。しかし、「日常生活におけるストレスから来る精神的な不安定さにより、その認識が薄れ、行為を止めることが出来ませんでした」という。

荒らし行為や危害予告を行っている間の感情については、「甲斐田晴様や、他のライバー様、にじさんじリスナーの皆様が困惑し、不快な思いをされているのを見て、今では最低と自覚するほど卑劣な感情を抱いておりました」という。具体的には、

「面白がっているという感情や、ライバー様が自分に反応しているという異常な承認欲求を満たしているという、極めて歪んだ感情が混在していました」

と明かした。現在は、「当時の行為がいかに相手を傷つけるものであったかを深く理解しており、このような光景を見たら大変不快に感じると冷静に判断できます」とした。

また、当時は「当時の自分は、自身の暴走した承認欲求に突き動かされ、投稿内容が拡散されることのみを考えておりました」といい、「対象となるライバーの方々やファンの皆様を深く傷つけ、多大なご迷惑をおかけするという想像力が完全に欠如しておりました」とも明かしている。

意識調査をヒャダインさんも評価「学校で必須授業にしていい内容」

加害者は、ANYCOLORから責任が追及されるようになってからは、「家族に迷惑をかけてしまうという強い焦りと後悔の念に駆られました」といい、

「X（旧Twitter）に触れること自体に恐怖を覚えるようになり、自身の荒らし行為や危害予告が悪かったにも関わらず、SNSのせいにしてしまうという他責思考に陥りました」

と振り返った。さらに、ANYCOLORがイベント会場への危害予告を行った人物に刑事責任を追及するとの発表を見て、「『いつ警察が家に来るのだろうか』『身柄を拘束されるのではないか』といった強い不安感に襲われました」という。

実際に警察が来るまでの間は、「家の前に警察車両が止まってないか頻繁に外を確認をしたり、法律関連のサイトや警察に逮捕される際の手続きに関するサイトを閲覧する日々が続きました」とした。

加害者は自身がした行為について、「私の未熟な人間性、インターネット利用に関する認識の甘さ、そして自己中心的で歪んだ承認欲求から生まれたものであり決して許されるものではありません」と言及。当時について、「アルバイト先で些細なことで指摘を受ける事や、作業中の人間関係の揉め事に巻き込まれ、精神的な疲弊を感じていました」と振り返る。

職場のストレスを適切に解消できなかったこと、また、共通の趣味を持つ仲間がいなかったことで、「健全な発散方法を見つけられず、結果としてインターネット上で一方的に感情をぶつけるという誤った行動に出てしまいました」と分析している。

こうした意識調査の内容が公開されたことに、Xでは、「誹謗中傷した方の言葉が掲載されてるの凄い」「SNSをやっている全員が読むべき」「萎縮を伴わない解決策の糸口として、高く評価したいと思います」といった声が寄せられた。

ヒャダインさんもXで、「リンク先にある『意識調査』 義務教育の一つとして学校で必須授業にしていい内容だと思う」と評価している。

ANYCOLOR公式Xのこの意識調査を報告する投稿は、23日時点で9万9000件の「いいね」が付き、3万8000件超リポスト（拡散）されるなど、注目を集めている。