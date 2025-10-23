10月17日、岩手県北上市で捜索が行われ1人の遺体が発見された。さらに遺体の近くに体長約1・5メートルのツキノワグマを確認したため、猟友会が駆除を行った──。これで一件落着と安心したいところだが、クマの専門家は「前代未聞の事件が起きた可能性がある。できる限り詳細な調査を行うべきだ」と訴える。（全3回の第1回）＊＊＊【写真を見る】山道ではぜったいに遭遇したくない…人間と目が合った瞬間のツキノワグマの凍り