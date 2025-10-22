Uターン就職を希望する卒業生を対象に、大分県佐伯市の佐伯豊南高校が地元企業と協力して相談窓口を設置する珍しい取り組みを始めることになりました。 【写真を見る】高校内にUターン就職相談窓口を設置へ佐伯豊南高校と地元企業が連携大分 佐伯豊南高校は担い手不足に悩む地元企業とともに、2023年協議会を設立して、人材育成に向けた取り組みを進めています。 22日の協議会には28ある参加企業や学校側から