カージナルスのラース・ヌートバー外野手（２８）が両足かかとの手術を受け、来年３月のＷＢＣが絶望的となり、来シーズンへの影響も懸念されている。キャリアハイの１３５試合に出場したとはいえ、常にコンディションは万全ではなかった。肋骨骨折で故障者リスト入りし、両足かかとにも痛みを抱えたままプレー。７日にかかとの変形を修復する骨芽種除去手術に踏み切った。サムライ戦士として来年３月のＷＢＣ出場の望みも断た