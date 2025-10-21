ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 鹿児島で集中豪雨の復旧工事中にショベルカーごと穴に転落 74歳作業… 119番 鹿児島県 国内の事件・事故 時事ニュース MBCニュース 鹿児島で集中豪雨の復旧工事中にショベルカーごと穴に転落 74歳作業員死亡 2025年10月21日 22時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 21日、鹿児島県霧島市の工事現場で道路の穴にショベルカーが転落した ショベルカーに乗っていた作業員の74歳男性が病院に運ばれたが、死亡 現場で男性らは8月の集中豪雨で陥没した道路の復旧作業をしていたという 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除 VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」 2025年10月21日 17時11分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 ファーストジェントルマン山本氏「目立たずステルス旦那で」…一度離婚、再婚時にじゃんけんで籍決定 2025年10月21日 21時27分