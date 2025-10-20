ラブホテル密会騒動が露見した小川晶・前橋市長（42）が、ついにその決断をした。10月17日、囲み会見で次のように語り、自身の給与を50％カットするとし、“続投”表明をしたのだ。【画像を見る】「カメラ目線でピース」続投表明した“ラブホ密会”前橋・小川晶市長を見る10月17日、記者団に語った小川市長©︎時事通信「公約を一日でも早く果たしてほしいという市民の言葉をいただき、ここで退くのではなく、掲げた