レッドソックスのアレックス・ブレグマン内野手が残り２年８０００万ドル（約１２１億円）の契約を破棄してＦＡになる、と１４日（日本時間１５日）、ニューヨーク・ポスト紙が伝えた。堅守強打の三塁手は昨オフにアストロズからＦＡになり、レッドソックスと契約金５００万ドル（約８億円）を含む３年１億２０００万ドル（約１８２億円）で合意。各年の終了後に選手側に契約を破棄できるオプトアウトの権利を有している。年