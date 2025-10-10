アジア株香港株5日続落、上海株反落消費低迷で中国先行き不安米中対立再燃の恐れも 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26443.76（-308.83-1.15%） 中国上海総合指数 3913.80（-20.17-0.51%） 台湾加権指数 27301.92（休場） 韓国総合株価指数 3591.91（+42.70+1.20%） 豪ＡＳＸ２００指数 8958.20（-11.58-0.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82464.38（+292.28+0.36%） ア