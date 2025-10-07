「フラワーミッフィー」の人気商品「着せかえほわほわぬいぐるみ」が大きくなった「Flower Miffyおおきなほわほわぬいぐるみデイジーピンク」が、2025年12月12日(金)より登場する。＞＞＞Flower Miffyおおきなほわほわぬいぐるみデイジーピンクをチェック！（写真8点）ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、