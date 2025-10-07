【フラワーミッフィー】「Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンク」が登場！
「フラワーミッフィー」の人気商品「着せかえほわほわぬいぐるみ」が大きくなった「Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンク」が、2025年12月12日(金)より登場する。
＞＞＞Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンクをチェック！（写真8点）
ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
そんなミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、足裏がデイジーのデザインの「Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンク」が、フラワーミッフィーオンラインショップでは2025年12月12日（金）、フラワーミッフィー各店では12月13日（土）に登場する。
フラワーミッフィーで人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」がそのまま大きくなったような、思わずぎゅっと抱きしめたくなるようなサイズ感で、足裏にあしらったデイジー柄はそのままに、胸元にお花型のボタンが付いたピンクのワンピースを着用した、フラワーミッフィーオリジナルのぬいぐるみだ。
ふわふわとした質感が特徴的で、底面に綿が詰め込まれているので、ひとりで座ることが可能。ベッドやソファに座らせるだけで、ミッフィーといっしょに暮らしているような気分に浸れちゃう。
本アイテムは2025年10月10日（金）より、全国のフラワーミッフィーの店頭とフラワーミッフィーオンラインショップにて予約を開始。また、予約した方には先着で、ぬいぐるみがすっぽり入るサイズの「タグ付き不織布ラッピングバッグ」がプレゼントされる。
淡いピンクのカラーが愛らしいミッフィーとの暮らしを、ぜひお楽しみを。
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
＞＞＞Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンクをチェック！（写真8点）
ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
フラワーミッフィーで人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」がそのまま大きくなったような、思わずぎゅっと抱きしめたくなるようなサイズ感で、足裏にあしらったデイジー柄はそのままに、胸元にお花型のボタンが付いたピンクのワンピースを着用した、フラワーミッフィーオリジナルのぬいぐるみだ。
ふわふわとした質感が特徴的で、底面に綿が詰め込まれているので、ひとりで座ることが可能。ベッドやソファに座らせるだけで、ミッフィーといっしょに暮らしているような気分に浸れちゃう。
本アイテムは2025年10月10日（金）より、全国のフラワーミッフィーの店頭とフラワーミッフィーオンラインショップにて予約を開始。また、予約した方には先着で、ぬいぐるみがすっぽり入るサイズの「タグ付き不織布ラッピングバッグ」がプレゼントされる。
淡いピンクのカラーが愛らしいミッフィーとの暮らしを、ぜひお楽しみを。
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com