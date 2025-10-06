日本銀行は６日、１０月の地域経済報告（さくらリポート）を発表し、全国９地域のうち北海道を除く８地域で景気の総括判断を据え置いた。米国の関税政策を巡り、不確実性が低下したとの見方が広がる一方、経済や企業収益への影響を警戒する声も根強い。リポートの公表は３か月に１度で、日米両政府が日本から米国への輸出品にかかる関税率を１５％とすることで合意して以降、初めてだった。関税率が明確になったことで「不確実