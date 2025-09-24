2025年9月22日、OpenAIとNVIDIAがAIインフラの構築における戦略的パートナーシップを発表しました。この大規模なインフラ整備を支援するため、NVIDIAはシステムの展開に応じてOpenAIに最大1000億ドル(約14兆8000億円)を投資する意向を示しており、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは「歴史上最大のAIインフラプロジェクト」と述べています。NVIDIA, OpenAI Announce 'Biggest AI Infrastructure Deployment in History' | NVIDIA Blo