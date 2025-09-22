YouTubeチャンネル「マーケティングザムライ」にて、りゅう先生が「売れない会社の申し込みフォームはゴミです。フォームに"たった1つ"のことをするだけで、売上の桁が変わる。」と題し、申し込みフォームを変えるだけで誰でも即効で売上・利益を劇的に伸ばせる5つの方法をテーマに解説した。その熱い内容に「売上拡張のチャンスだと思っていただけると、フォームの作りが変わってくるんです