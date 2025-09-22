AYURA（アユーラ）の2025年秋新作コスメ情報が到着！人気のボディ用乳液『メディテーションボディミルク』が保湿力をUPさせリニューアル。9月25日（木）より、『メディテーションボディミルクα』として発売されます。今回は、編集部が実際に使用したレビュー・口コミも合わせてご紹介します。AYURA（アユーラ）2025年秋新作コスメAYURA（アユーラ）2025年秋新作コスメ『メディテーションボディミルクα』こんにちは、ふぉーち