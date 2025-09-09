三重・伊勢の名店「赤福」が、東京・日本橋の三重テラスにて初の「赤福 生羊羹」を期間限定販売。2025年9月20日（土）～28日（日）の9日間、各日数量限定で登場します。小豆・砂糖・寒天のみを使用し、やわらかくみずみずしい食感と優しい甘さが特徴。伊勢名物の“あん”の深みをそのまま羊羹で味わえる貴重な機会です。 東京初登場の赤福 生羊羹 「赤福 生羊羹」４本入 「赤福 生羊羹」８本入 「赤福 生羊羹」は、