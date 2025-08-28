本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。主人公・紗希さんは、小学5年生の息子・遥人から、とある悩み相談を受けます。それは、彼と仲良しであるはずの同級生・璃玖君が最近遊んでくれない…というものでした。はじめはたまたま都合が合わなかっただけ、用事があるだけ、と、深くは考えていなかった紗希さんですが、あまりにも一緒に遊ぶことを断られ続けるので、そんな息子が気の毒になってい