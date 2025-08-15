社会活動家としても知られるデザイナー、キャサリン ハムネット。その思想を表現するブランド「KATHARINE HAMNETT」が、2025年8月9日（土）、ロンハーマンとの特別なコラボレーションを発表します。英国らしいミリタリーテイストに、社会的メッセージと今の気分を融合させた、ここでしか手に入らない注目アイテムが多数登場♡今回は、メッセージTシャツやミリタリーパンツ、ウ