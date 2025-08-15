ロンハーマン×キャサリン ハムネットの限定アイテムで秋支度を
社会活動家としても知られるデザイナー、キャサリン ハムネット。その思想を表現するブランド「KATHARINE HAMNETT」が、2025年8月9日（土）、ロンハーマンとの特別なコラボレーションを発表します。英国らしいミリタリーテイストに、社会的メッセージと今の気分を融合させた、ここでしか手に入らない注目アイテムが多数登場♡今回は、メッセージTシャツやミリタリーパンツ、ウールのセットアップなど、秋を先取りできるラインナップをご紹介します。
想いを纏うメッセージTとパンツ
80年代から続く代表的アイテム「スローガンT」。今回のコラボでは“PEACE&LOVE”を胸元に配したTシャツ（15,400円）が登場。
ホワイトとブラウンの2色展開で、日常にやさしい想いを添えてくれます。
また、“Here”ロングスリーブT（17,600円）も同じ2色展開で登場。どちらもコーディネートの主役になるアイテムです。
メンズで人気のミリタリーパンツ（42,900円）をレディースサイズでリデザイン。リサイクルナイロン素材を使用し、シャリ感ある質感が魅力。大きめポケットで機能性もあり、メッセージTとの相性も抜群です。
PEACE&LOVE Tee
カラー：white / brown
“Here” Longsleeve Tee
カラー：white / brown
Military Pants
カラー：khaki
自信が持てる一枚を。LILY BROWN Lingerieの新作ブラが話題！
リラックス感と女性らしさの融合
アーカイブから着想を得たハーフZIPスウェットシャツ（39,600円）は、ZIP部分を細く、サイズ感にゆとりを持たせることで女性らしさを演出。
オートミール・ブラウン・レッドの3色で、季節をまたぐ万能アイテムです。
また、今回初登場となるウール素材のセットアップにも注目。ノンミュールジングウールを使用したサステナブルなWoolシャツ（59,400円）とWoolパンツ（42,900円）は、自宅で洗えるウォッシャブル仕様。
軽やかな着心地とストレスフリーなシルエットで、着る人にも地球にもやさしい一着に仕上がっています。
Half Zip Sweat Shirt
カラー：oatmeal / brown / red
Wool Shirt
カラー：light gray / brown
Wool Pants
カラー：light gray / brown
想いのある服で、自分らしく秋を始めて
KATHARINE HAMNETT×Ron Hermanのコラボレーションは、デザイン性だけでなく、そこに込められたメッセージやサステナブルな素材選びにも注目。
自分のスタイルを楽しみながら、心地よい未来への一歩を踏み出せるアイテムばかりです。
8月9日（土）よりロンハーマン各店とオンラインストアで展開予定。この秋は“想いをまとう服”で、新しい自分に出会ってみませんか？♡