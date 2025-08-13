大谷翔平と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナが祝福投稿【MLB】エンゼルス 7ー4 ドジャース（日本時間12日・アナハイム）量産ペースでうっかり“ミス”った。ドジャース・大谷翔平投手は前日11日（日本時間12日）に敵地で行われたエンゼルス戦の8回に3試合連続となる42号を放った。恒例となった日本企業はすぐに祝福投稿するも、本塁打数を間違えるまさかのミス。大谷の量産ぶりが招いた事態で、ファンからも「焦りすぎです」