大谷翔平と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナが祝福投稿

【MLB】エンゼルス 7ー4 ドジャース（日本時間12日・アナハイム）

量産ペースでうっかり“ミス”った。ドジャース・大谷翔平投手は前日11日（日本時間12日）に敵地で行われたエンゼルス戦の8回に3試合連続となる42号を放った。恒例となった日本企業はすぐに祝福投稿するも、本塁打数を間違えるまさかのミス。大谷の量産ぶりが招いた事態で、ファンからも「焦りすぎです」などと“ツッコミ”が入っていた。

大谷は8回1死、右腕アンダーソンの内角カットボールを右翼スタンドへ運んだ。今季4度目、通算12度目の3試合連発。打球速度100マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）の一撃だった。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、大谷の本塁打数に応じてパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像をX（旧ツイッター）に投稿。すっかりファンの間でもお馴染みとなっている。

大谷の本塁打からわずか7分後に「なんと……3試合連続やったーーーー」「絶好調で嬉しいです!!」などと投稿。頂上と、上から2枚目のパンケーキの間にビーフやベーコン、スライストマトを配置。長串で突き刺す“ハンバーガー風”のアレンジを披露した。

豪華な画像だったが、直近21試合で10本というハイペースに慌てたのか、記された文言には「大谷翔平選手、第4号ホームラン！」と本塁打数を間違えてご愛嬌の投稿ミス。直後に「失礼いたしました。第42号ホームランです！」と再投稿していた。

SNS上のファンからは「仕事はやい」「3本連続更新、ご苦労さまです」「やばい高さになってきたぜ」「お見事です」「倒れるー」「焦って4号になっちゃっている」「ウェルナさん大忙し！」といった称賛や“ツッコミ”の声が寄せられていた。（Full-Count編集部）