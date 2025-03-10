ÃËÀ­¤«¤é°ìÅÙ¤ÏÊ¹¤«¤ì¤ë¡ÖÈà»á¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡£Ã±½ã¤ËYes or No¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½÷À­¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤«¤é¡ÖÈà»á¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤­¤ÎºÇÁ±¤ÎÊÖ¤·Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÃÁÇÄ¾¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤¬Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¤ÊÊÖ¤·Êý¤Ç¤¹¡£Èà»á¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À­¤Ë¤·¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹