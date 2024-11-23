熊本市中央区の国道57号沿いで､毎年恒例のイルミネーションが11月22日に始まりました。クリスマスシーズンを前に今年も始まった熊本市中央区の国道57号沿いのイルミネーション｡キューネットと九州警備保障､再春館システム､再春館安心安全研究所が近隣住民に喜んでもらおうと､合同で行っています。イルミネーションは12月25日まで､午後5時30分から午後9時まで毎日点灯されます。