2007年6月に発売された初代iPhoneの新品未開封品が、インターネットオークションで13万27.20ドル(約1970万円)で落札されました。Original 4GB iPhone shows up for auctionhttps://appleinsider.com/articles/24/03/11/another-factory-sealed-original-iphone-hits-the-auction-blockSealed 4GB original iPhone sells for more than $130,000https://appleinsider.com/articles/24/03/25/yet-another-sealed-4gb-original-iphone