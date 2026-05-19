スマート農業市場は、2034年までに387億米ドルに達すると予測されています。精密農業技術の急速な導入や、IoTを活用した家畜モニタリングが、市場の成長を牽引すると見込まれています。

スマート農業市場は、2034年までに387億米ドルに達すると予測されています。精密農業技術の急速な導入や、IoTを活用した家畜モニタリングが、市場の成長を牽引すると見込まれています。