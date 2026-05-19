スマート農業市場は、2034年までに387億米ドルに達すると予測されています。精密農業技術の急速な導入や、IoTを活用した家畜モニタリングが、市場の成長を牽引すると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349762/images/bodyimage1】
スマート農業市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「スマート農業市場：農業の種類、提供サービス、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、世界のスマート農業市場規模は2025年に202億米ドルと評価され、2034年までに387億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.28%となる見込みである。
スマート農業とは、モノのインターネット（IoT）、人工知能、ビッグデータ分析、GPS対応精密機器、ドローン、ロボット工学、クラウドプラットフォームなどの高度な情報通信技術を応用し、農業運営の最適化、作物収量の向上、資源の無駄の削減、農業の持続可能性の促進を図るものです。これには、データ分析とセンサー技術を用いて圃場のばらつきをきめ細かく管理する精密農業、ウェアラブルセンサーとAI診断を統合して家畜の健康状態を改善する家畜モニタリング、自動化と環境制御を用いて環境制御型農業の生産性を最大化するスマート温室ソリューションなどが含まれます。
精密農業は、従来の農業を効率的かつ生産性の高いプロセスへと変革できる能力により、2025年にはスマート農業市場の42%を占め、市場を席巻しました。一方、ソフトウェアは、IoTデバイスやセンサーの農業分野における普及拡大に伴い、収集・分析を必要とする情報が継続的に生成されることから、2025年には56%のシェアを占め、市場を牽引しました。この市場は、センサーコストの低下、農村部における接続性の拡大、そして精密農業技術がもたらす収量と資源効率の向上という測定可能なメリットに対する農家の認識の高まりといった要因が複合的に作用することで成長しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/smart-agriculture-market/requestsample
主要な市場推進要因
精密農業とAIを活用した作物管理
精密農業はスマート農業市場の基盤であり、農家が適切な投入物（水、肥料、農薬）を適切な時期に、適切な場所に、適切な量で施用することを可能にします。AI、IoT、データ分析、スマート農業技術の急速な普及により、精密農業は毎年成長を続けると予想されています。AIを活用した分析は、IoTセンサー、GPS対応機械、ドローン、ロボット、ビッグデータプラットフォームを統合し、リアルタイムの作物モニタリング、収量予測モデリング、機械の自動制御、精密な投入管理を可能にすることで、農業生産性を根本的に変革します。
自律型農業機械は、商業農場において実験段階から実用段階へと急速に移行しつつある。GPS、LiDAR、AIを搭載した自動運転トラクターや収穫機は、複雑な圃場を自律走行し、最小限の人的介入で播種、施肥、収穫を最適化する。また、除草ロボットや精密噴霧器は、農薬の使用量と環境負荷を低減する。ハイブリッド型の人間参加型システムやモジュール式ロボットプラットフォームを通じて、中規模農場でも自動化がますます身近なものになりつつある。こうした機能は、慢性的な農業労働力不足に悩まされ、生産性維持のために技術導入を加速せざるを得ない日本のような市場において、特に重要となる。
スマート農業市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「スマート農業市場：農業の種類、提供サービス、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、世界のスマート農業市場規模は2025年に202億米ドルと評価され、2034年までに387億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.28%となる見込みである。
スマート農業とは、モノのインターネット（IoT）、人工知能、ビッグデータ分析、GPS対応精密機器、ドローン、ロボット工学、クラウドプラットフォームなどの高度な情報通信技術を応用し、農業運営の最適化、作物収量の向上、資源の無駄の削減、農業の持続可能性の促進を図るものです。これには、データ分析とセンサー技術を用いて圃場のばらつきをきめ細かく管理する精密農業、ウェアラブルセンサーとAI診断を統合して家畜の健康状態を改善する家畜モニタリング、自動化と環境制御を用いて環境制御型農業の生産性を最大化するスマート温室ソリューションなどが含まれます。
精密農業は、従来の農業を効率的かつ生産性の高いプロセスへと変革できる能力により、2025年にはスマート農業市場の42%を占め、市場を席巻しました。一方、ソフトウェアは、IoTデバイスやセンサーの農業分野における普及拡大に伴い、収集・分析を必要とする情報が継続的に生成されることから、2025年には56%のシェアを占め、市場を牽引しました。この市場は、センサーコストの低下、農村部における接続性の拡大、そして精密農業技術がもたらす収量と資源効率の向上という測定可能なメリットに対する農家の認識の高まりといった要因が複合的に作用することで成長しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/smart-agriculture-market/requestsample
主要な市場推進要因
精密農業とAIを活用した作物管理
精密農業はスマート農業市場の基盤であり、農家が適切な投入物（水、肥料、農薬）を適切な時期に、適切な場所に、適切な量で施用することを可能にします。AI、IoT、データ分析、スマート農業技術の急速な普及により、精密農業は毎年成長を続けると予想されています。AIを活用した分析は、IoTセンサー、GPS対応機械、ドローン、ロボット、ビッグデータプラットフォームを統合し、リアルタイムの作物モニタリング、収量予測モデリング、機械の自動制御、精密な投入管理を可能にすることで、農業生産性を根本的に変革します。
自律型農業機械は、商業農場において実験段階から実用段階へと急速に移行しつつある。GPS、LiDAR、AIを搭載した自動運転トラクターや収穫機は、複雑な圃場を自律走行し、最小限の人的介入で播種、施肥、収穫を最適化する。また、除草ロボットや精密噴霧器は、農薬の使用量と環境負荷を低減する。ハイブリッド型の人間参加型システムやモジュール式ロボットプラットフォームを通じて、中規模農場でも自動化がますます身近なものになりつつある。こうした機能は、慢性的な農業労働力不足に悩まされ、生産性維持のために技術導入を加速せざるを得ない日本のような市場において、特に重要となる。