「ファーム・交流戦、巨人２−０阪神」（３１日、Ｇタウン）

阪神は打線が３安打と沈黙。先発の今朝丸は６回２失点の力投も２死からの失点が痛かった。６連敗となった平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−先発の今朝丸は６回２失点。

「もったいないな。２アウトからの四球とホームランってところで。いいピッチングしてただけにな。特にリチャードの長打だけはってところでの一発。１軍でも４番を張ったことのある選手だからね。防げる投球をこれからの勉強としてね、今打線がこういう時に、２点目を向こうに与えてはいけない。いいピッチングをしてただけに一発が悔やまれるよね」

−中継ぎは無失点。

「神宮はこの前は１点取られたけど、今日はリズム良く投げた。津田も久しぶりだっけど、落ち着いて投げれてたし。津田は去年ここに来た時に３月ボコボコに打たれて（５回７失点）、そこから成長してると思う。そういう意味では意味ある６試合だよ。今週は」

−打線は３安打。

「ＳＧＬに帰って今日から練習して、今度はソフトバンクだし、いいやりがいができたよ。逆に言うと。元気倍増になるよ。へこたれる選手なんて１人もいないし、すごく自分たちの実力を他球団と比べてもね、我々が感じないといけないところ」

−来月もＳＧＬで伝統の一戦がある。

「返り討ちだ！」