６連敗の阪神・平田２軍監督 力投も２アウトからの失点が続いた今朝丸に「もったいない」 巨人に零敗も６月の再戦へ「返り討ちだ！」
「ファーム・交流戦、巨人２−０阪神」（３１日、Ｇタウン）
阪神は打線が３安打と沈黙。先発の今朝丸は６回２失点の力投も２死からの失点が痛かった。６連敗となった平田２軍監督の一問一答は以下の通り。
−先発の今朝丸は６回２失点。
「もったいないな。２アウトからの四球とホームランってところで。いいピッチングしてただけにな。特にリチャードの長打だけはってところでの一発。１軍でも４番を張ったことのある選手だからね。防げる投球をこれからの勉強としてね、今打線がこういう時に、２点目を向こうに与えてはいけない。いいピッチングをしてただけに一発が悔やまれるよね」
−中継ぎは無失点。
「神宮はこの前は１点取られたけど、今日はリズム良く投げた。津田も久しぶりだっけど、落ち着いて投げれてたし。津田は去年ここに来た時に３月ボコボコに打たれて（５回７失点）、そこから成長してると思う。そういう意味では意味ある６試合だよ。今週は」
−打線は３安打。
「ＳＧＬに帰って今日から練習して、今度はソフトバンクだし、いいやりがいができたよ。逆に言うと。元気倍増になるよ。へこたれる選手なんて１人もいないし、すごく自分たちの実力を他球団と比べてもね、我々が感じないといけないところ」
−来月もＳＧＬで伝統の一戦がある。
「返り討ちだ！」