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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【腹筋+有酸素】薄くて割れたお腹を作る最強の組み合わせはこれだ！」と題した動画を公開しました。薄くて引き締まった腹筋を目指すための、腹筋トレーニングと有酸素運動を組み合わせたプログラムを紹介しています。



動画は、3分間の腹筋トレーニングから始まります。寝たままの姿勢で行える6種目のエクササイズで構成されており、各種目20秒間の運動と10秒間の休憩を繰り返します。足裏を合わせて膝を開閉する「カエル足」で下腹部を意識し、「膝左右倒し」で脇腹にアプローチ。さらに、「プランク」や「スパイダープランク」といった体幹を強化する動きも取り入れ、お腹周り全体を多角的に鍛えていきます。



1分間の休憩を挟んだ後、7分間の有酸素運動に移行します。のが氏は、ここでトレーニングギア「SIXPAD コアベルト2」を装着。運動にEMS（筋電気刺激）を加えることで、トレーニングの効率を高める狙いがあると説明します。この器具は腹筋だけでなく、脇腹や背筋下部まで同時に刺激できるのが特徴とのことです。有酸素パートでは、音楽に合わせてリズミカルに脚を回したり、パンチやキックを繰り出したりと、楽しみながら脂肪燃焼を促す動きが続きます。



のが氏は、トレーニングとEMSを併用することでパフォーマンスを上げる補助アイテムになると実感していると語ります。腹筋と有酸素運動という最強の組み合わせで、理想のお腹を目指してみてはいかがでしょうか。