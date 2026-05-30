＜スマホ注文アリ？＞飲食店のQRコード注文が苦手！手間・充電…ママたちが考える一番NOな理由は？
レストランなどでメニューを注文するとき、タブレットやスマホを使うケースが増えているのではないでしょうか。お店が用意したタブレットがテーブルに置かれているなら、それを使いますね。でもタブレットがなく、自身のスマホでQRコードを読み取って注文するお店もあります。そんなお店について、こんな投稿がありました。
『QRコードから注文させる飲食店が苦手。席について「QRコードから」と言われたら、注文せずに店を出たいくらい』
QRコードからの注文は、面倒くさい
『備え付けのタブレットからの注文は構わないけれど、自分のスマホからの注文は確かにちょっとムッとする。メニューくらい店が用意してほしい』
『この前行った店がそうだった。メニューもQRコードを読み取って見ないといけなくて、面倒くさくて嫌だったな』
QRコードからの注文とする場合、まずQRコードを読み取る必要があります。メニュー表があればパッと開くだけでいいので、このワンステップさえ面倒と感じることもあるのでしょう。さらにスマホの画面が小さいために、何度もスクロールすることになります。加えて元のページに戻すにも何度も画面をタッチすることになると、冊子になっているメニューの方が見やすいという意見もありますね。
スマホに慣れていない人にとっては、ハードルが高い
『親が「外食しにくくなった」と凹んでいた。確かに私も苦手』
『QRコードのみの店は、本当にイラッとする。店員さんがいるんだから、口頭でいいじゃん。若い人はQRコードでもいいと思うけれど、おばちゃんは面倒くさいのよ！』
スマホをスムーズに使える人であれば、QRコードからの注文に不満を感じることがないのかもしれません。でもスマホに慣れていない人や、そもそもQRコードの読み取り方がわからない人もいますよね。あるママは、親世代がこの注文の仕方に抵抗があり、外食に対してもネガティブになっていると教えてくれました。誰でも簡単に注文ができるわけではないということですね。
さらにイラッとすることも
『客の端末を使わせる店は嫌かも。特に何かに登録が必要だったり、アプリのダウンロードが必要だったりするお店は嫌だ』
『LINEに追加させるのが1番むかつく』
『LINEは嫌だね。定期的にクーポン送ってくるし、個人情報が心配』
QRコードからの注文にも抵抗がありますが、他にもアプリのダウンロードやLINEの追加などが必要になるお店もあります。氏名や誕生日などの個人情報を登録するケースもあるので、ママたちは面倒さに加えて、「個人情報は大丈夫なのか」という不信感もあるのかもしれません。またアプリをダウンロードしたりLINEの追加をしたりすると、その後で新作情報やクーポンが届くこともあります。それが鬱陶しいと感じる人もいるのではないでしょうか。
QRコードからの注文にするなら、これを用意して！
『店の入り口にデカデカと「ご自身のスマホでのご注文となります」と書いた紙を掲示すべきだといつも思う。座るまでわからないなんてダメだと思う』
QRコードからの注文ということは、お店に入る前に知っておきたいという意見もあります。そうすればそのお店を避けることもできますよね。店員さんが注文を聞きに来る、またはお店が用意したタブレットから注文すると思って入店することもあるでしょう。だからこそ、いざ入ってみて注文の仕方が違うと「騙された」という気持ちになるのかもしれません。
『スマホの充電が10%を切っていたら無理だと思う。充電器を置いてほしい』
『客の端末を頼るなら、「Wi-Fiと充電器を用意して」と思う』
スマホからの注文となれば、スマホのバッテリーを使うことになります。もしバッテリーが少なくなっていたら、注文ができない事態に。またWi-Fiがないと、通信料が気になる場合もあるでしょう。お客さんのスマホを使うのであれば、充電器とWi-Fiを用意してほしいと思うのは、不自然なことではないといえそうです。
店員さんに注文はできるのでは？
『「注文ができない」と言えば、メニューをくれるんじゃない？ お年寄りや充電切れやスマホを持っていない人もいるでしょう』
『対応がいいお店なら、「QRコードできないので直接注文いいですか？」と言えばやってくれるよ』
QRコードからの注文ができない場合には、店員さんが注文をとってくれることもありますね。またメニューをテーブルまで持ってきてくれるなど、以前と同じような対応をしてくれることも。スマホを持っていない人や、注文の仕方がわからない人はいますから、お店も「何がなんでもQRコードから！」というわけではないのでしょう。注文の仕方がわからないなど不都合があれば、店員さんにお願いするとよさそうですね。