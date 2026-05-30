あまりにタイミングがいいわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破し、「不意打ちすぎるw」「かわいいwww」「きゅんきゅんしました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ダンスの撮影をしようとカメラを設置→踊り始めた、次の瞬間…タイミングが完璧すぎる『まさかの展開』】

ダンス動画を撮影中…

TikTokアカウント「31euu9」の投稿主さんは、かわいい柴犬さんとの暮らしを紹介しています。投稿主さんはこの日、ダンス動画を撮影しようとしていたそうです。部屋にカメラを設置し、角度を調整して準備完了。音楽を流し、いざ撮影スタートです。

リズムに合わせて踊り始め、順調に撮影が進んでいたその時でした。せっかく撮るなら綺麗に決めたい…。そんな投稿主さんの気合いとは裏腹に、思いもよらない乱入者が現れたのだとか。まるで「撮影してるの？」と様子を見に来たかのような絶妙なタイミングだったそうです。

まさかの展開に爆笑♪

突然フレームインしてきたのは、一緒に暮らす柴犬さん。どうやらカメラそのものが気になったようで、まっすぐレンズの前へやって来たそうです。そして、レンズを覗き込むようにじーっと観察。カメラいっぱいに映り込む柴犬さんの顔はインパクト抜群で、投稿主さんの自慢のダンスよりも存在感を放っていたのだとか。

とはいえ、気になるポイントを確認できたのか、柴犬さんは満足した様子でそのままスッと退場。完璧すぎるタイミングで登場し、仕事を終えたかのように颯爽と去っていく姿に、思わず笑ってしまう撮影風景となったのでした。

そんなエピソードにホッコリした人は多いようで、投稿には「思いのほかアップで笑った」「しっかり邪魔しててかわいいw」「想像の100倍の乱入やった」などたくさんの反響がありました。

ふたりの平和なダンス

実は投稿主さんと柴犬さん、普段から仲良くダンスを楽しむこともあるそうです。投稿主さんがそっと前足を持つと、一緒にリズムに合わせて動くこともあるのだとか。息ぴったりに踊る姿はとても微笑ましく、まるで本当のダンスパートナーのよう。

カメラ乱入事件は、もしかすると「一緒に踊りたい！」とアピールしたくなったのかもしれません。カメラに興味津々で乱入してしまうほど、投稿主さんとの時間が大好きな柴犬さんなのでした。

TikTokアカウント「31euu9」には、柴犬さんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「31euu9」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。