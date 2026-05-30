「泣き虫先生」の愛称でテレビドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルにもなった、伏見工業高校ラグビー部元監督の山口良治さんが亡くなりました。83歳でした。

山口さんは、伏見工業高校ラグビー部監督として、1980年の全国高校ラグビー大会で、のちに日本代表でも活躍する平尾誠二さんを中心としたチームで、初優勝を成し遂げしました。

“泣き虫先生”と呼ばれ、熱血指導で生徒たちを日本一へと導いたストーリーは、テレビドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルにもなりました。

山口さん（93年「2度目の日本一」達成後に）「12年ぶりに伏見工業高校を日本一にすることができました。伏見工業高校は日本一です！」

日本一時代の思い出語る地元伏見のファンは…

「赤ジャージで全国制覇したときは必死でテレビを見てましたね」「涙を流して指導をなされるている。生徒たちは心動かされたんじゃないかな」

監督、総監督として、チームを計4度の日本一に輝き、多くの教え子を指導した山口さん。29日、京都市内の病院で脳梗塞のため亡くなったということです。