◆女子プロゴルフツアー リゾートトラストレディス第３日（３０日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）

メジャー１勝を含むツアー通算４勝の神谷そら（郵船ロジスティクス）が大会コース記録タイの６５で回り、通算８アンダーで、１５位から首位に急浮上した。起伏がある巨大グリーンの難コースで７バーディー、ボギーなし。「プレーに必死すぎて、終わってみれば６５でした。ボギーなしもホールアウト後に分かりました」と集中力を保った１８ホールを冷静に振り返った。

今季メジャー初戦のワールドレディスサロンパスカップを制した河本結（リコー）、「パーフェクト・バニー（完璧なうさぎ）」の愛称を持つ韓国のイ・イェウォン、初優勝を目指す政田夢乃（なないろ生命）が２打差の２位に続く。

首位タイから出た佐久間朱莉（大東建託）はイーブンパーで３打差の５位。同じく首位タイからスタートした都玲華（大東建託）は７７と苦しみ、２１位と大きく後退した。

２３年４月のフジサンケイレディスでツアー初優勝を果たし、同年９月の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯でメジャーも制した２３歳の若手有望株が、持ち味のスケールの大きなゴルフを見せた。神谷は、１番パー４で残り１２３ヤードの第２打を４６度のウェッジでピン右手前３メートルにつけると、微妙な距離のバーディーパットをきっちりと沈めた。「１番のバーディーで流れに乗れました」と振り返る。

難コースで６５。２００７年の不動裕理ら３人と並び、大会コース記録をマーク。堂々と首位に立った。「１４本のすべてのクラブを使ってこのスコアになりました」と落ち着いた表情で話す。

通算５勝目、今季初勝利に対しても冷静。「明日（３１日）は、きょうのようにはいかないでしょう。優勝を意識するよりも自分がやるべきことに必死です」と表情を引き締める。

次週の海外メジャー第２戦の全米女子オープン（６月４〜７日、米カリフォルニア州リビエラＣＣ）に日本勢は史上最多の２３人が出場予定。神谷もそのひとり。「流れを良くして、全米女子オープンに行きたいですね」。あくまで冷静に神谷は話した。