「ホワイトソックス−タイガース」（２９日、シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が三回の第２打席で二ゴロを放ち、一塁へ駆け込んだ際に右太もも裏を痛め途中交代した。

場面は三回１死一塁。低めの変化球を打って二ゴロとなった中、村上は併殺を阻止するために一塁へ全力疾走。セーフをもぎ取った直後、右太もも裏をおさえながら表情をゆがめた。

その後、トレーナーらが一塁ベース付近に集結。村上は悔しさをにじませながらベンチへ退いた。まさかの負傷交代に本拠地も騒然となった。

ホワイトソックスは「村上宗隆は右ハムストリングの張りで途中交代しました。現在はさらなる検査を受けています」と発表した。またベナブル監督は試合中に現地中継局のインタビューに応じ、村上について「一塁へ全力疾走した際にハムストリングを少し痛めてしまったようだ。これから検査を行うので、状態を見てみるつもり」と語った。

村上は４月に続き、５月もアーチを量産。前カードのツインズ４連戦で２５日の初戦から３試合連続アーチをマーク。前日の第４戦はアーチこそ出なかったが、１安打２四球でチームの勝利に大きく貢献していた。

まだ５月ながら大谷がエンゼルス時代にマークしたメジャー１年目の日本人記録、２２本にあと２本と迫っていた村上。ア・リーグの本塁打王にまさかの事態が発生してしまった。