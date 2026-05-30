日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は３０日、人気グループ「嵐」が３１日に行われる全国ツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演ラストステージをもってグループとしての活動を終了することを報じた。

嵐は２０１９年１月２７日に活動休止を発表。２０年末からの活動休止に入り、２５年５月に公式から活動終了が正式に発表された。

番組コメンテーターを務める体操女子でロンドン五輪日本代表の田中理恵さんは「嵐さんは体操とかオリンピックでサポートなどしてくれて、体操、スポーツに詳しくない方も知ってくれる機会というのを作ってくださった」とコメント。「世界体操のナビゲーターを相葉（雅紀）さんがしてくださったりだとか、本当に感謝の気持ちでいっぱいでした」と感謝した。

また「それぞれの活動をしていくと思うのですが、楽曲というのは残りますから絶対にいろいろな方々に勇気や感動を与えてくれるじゃないかなと思います。私も嵐さんの曲で背中を押してもらったことがあるので。曲を聴いて試合に臨むということもあった」と明かした。