「もっと早く知りたかった!!」ダイソーで買える“詰め替え問題”の救世主 名もなき家事が劇的にラクに
掃除マニア歴10年のかんたん掃除術を紹介している、らふさん（@rafu_kurashi）が30日までに、日々の地味なイライラであるシャンプーやボディソープの“詰め替え問題”を解消してくれるダイソーの画期的なアイテムを紹介した。
【写真一覧】“詰め替え問題”の救世主！名もなき家事が劇的にラクになるダイソー・アイテム
らふさんが「もっと早く知りたかった!!」とダイソーの詰め替えボトルの使い方を投稿。「溢れる」「洗い残しがストレス」「衛生面が気になる」など、多くの人が一度は経験したことがある“詰め替えのイライラ問題”を解決してくれるという。
使い方は「口が広いから袋のままスポッと入れられる」と、ボトルに詰め替え用の袋のまま入れて、ボトルからはみ出た袋の余分な部分をハサミなどでカット、ポンプ付きの蓋を閉じたら完了だと、驚くほどシンプルだった。
これなら、中身を直接ボトルに注ぐ必要が一切ないため、溢れる心配がなく、ボトル自体が汚れないため、洗う手間や乾燥させる時間を大幅にカットできる。衛生面が気になる人にとっても、画期的なアイテムとなっている。
らふさんによると「泡タイプの小さいボトルも ポンプ部分だけ付け替えれば使い回せる」とのこと。子ども用のボディソープや洗顔料など、泡タイプの詰め替えにも応用できるのはうれしいポイントだ。
【写真一覧】“詰め替え問題”の救世主！名もなき家事が劇的にラクになるダイソー・アイテム
らふさんが「もっと早く知りたかった!!」とダイソーの詰め替えボトルの使い方を投稿。「溢れる」「洗い残しがストレス」「衛生面が気になる」など、多くの人が一度は経験したことがある“詰め替えのイライラ問題”を解決してくれるという。
これなら、中身を直接ボトルに注ぐ必要が一切ないため、溢れる心配がなく、ボトル自体が汚れないため、洗う手間や乾燥させる時間を大幅にカットできる。衛生面が気になる人にとっても、画期的なアイテムとなっている。
らふさんによると「泡タイプの小さいボトルも ポンプ部分だけ付け替えれば使い回せる」とのこと。子ども用のボディソープや洗顔料など、泡タイプの詰め替えにも応用できるのはうれしいポイントだ。