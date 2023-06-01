総務省は、令和7年度第3四半期の電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データを公表した。

なお、総務省が今回発表したデータは2025年12月末時点のため、2026年3月31日で終了した「FOMA」などの3Gサービスも契約数などに含まれている。

世代別の契約数の比較では、5Gが1億2242万契約で1位、4G LTEが1億999万契約で2位、BWAが9365万契約で3位となった。また、2025年12月末時点での3G契約数は293万契約となる。

事業者別のシェアは、NTTドコモが33.0%（うちMVNOへの提供分6.5%）、KDDIグループが26.3%（同5.1%）、ソフトバンクが19.0%（同5.6%）、楽天モバイルが3.5%（同0.9%）となった。

MVNOサービスの契約数は4150万件で、前年同期比14.7%増。SIMカード型の契約数における事業者別シェアは、1位がインターネットイニシアティブ（23.2%）、2位がオプテージ（7.7%）、3位が富士通（6.0%）、4位がNTTドコモ（旧NTTレゾナント分）（5.7%）、5位がNTTドコモビジネス（4.6%）となった。