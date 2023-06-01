【HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)】 5月30日 発売 価格：3,740円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」を5月30日に発売する。価格は3,740円。

本商品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」より、ガウマン・ノビルが搭乗する「メッサーM01型」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化したもの。

新規造形でメッサーM01型 (ガウマン機)が再現されており、ガウマン搭乗機再現用の左肩パーツが同梱されている。

フロント・リアスカートは可動域を確保しながらもパーツが外れないストレスフリーな構造で再現。肘膝関節はスムーズな可動を実現している。

【付属品】

・ビーム・サーベル×2

・ロング・ビーム・ライフル×1

・スパイク・ショルダー・アーマー×1

・小型シールド×1

・シール×1

(C)SOTSU・SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。