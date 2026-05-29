千鳥・大悟、カンヌの9分間スタンディングオベーション 長くてツボに「うれしいけどおもろなってきた（笑）」
お笑いコンビ・千鳥の大悟、俳優の綾瀬はるかが29日、都内で行われた映画『箱の中の羊』初日舞台あいさつに登場した。カンヌ国際映画祭で9分間のスタンディングオベーションを受けた感想を明かした。
【写真】素敵…！綾瀬はるかをエスコートする大悟
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
イベントにはヒューマノイドの息子を演じた桑木里夢、是枝裕和監督も登壇した。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭にて公式上映が行われ、4人そろって華やかなレッドカーペットを歩いた。
ステージに上がる階段では、カンヌばりに綾瀬をエスコートして会場を盛り上げた大悟。初主演にしてカンヌの地を踏んだ大悟は「ただいま」とにやり。「ステージに上がるまで、（観客が）いつもの大悟と違う目で見ているなと感じて、ほっとしています。手をたたいて笑われたら終わりだなと思ったんですけど、そうじゃなくてよかったです（笑）」と、日本の観客にも受け入れられたことに安堵の表情を浮かべた。
上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となったが、大悟は「日本であれだけの長い拍手を体験したことがないので、本当にうれしいんですけど、5分くらいを超えるとおもろなってくるというか。これいつまで続くんだみたいな（笑）。最初すごく感動したんですけど、いつまでやんねんとおもろなってくる（笑）」と語った。
大悟が、カンヌで綾瀬へのエスコートが成功するかどうかに注目してほしいと発言し、実際にカンヌではしっかりとエスコートできたことについて話が及ぶと「日本に帰ってきてものすごく言われるんですよね。エスコートしてすごいねって。わし46歳で、右手くらい上がる（笑）。いかに大悟ができないやつだと思われていたのか」と苦笑。
綾瀬は「とても安心感がありました」と褒めつつも「紳士的にぴょこっと手を出していただいて。ちゃんと手を出せてえらいなと思っていました」と大悟をいじり笑わせていた。
【写真】素敵…！綾瀬はるかをエスコートする大悟
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
ステージに上がる階段では、カンヌばりに綾瀬をエスコートして会場を盛り上げた大悟。初主演にしてカンヌの地を踏んだ大悟は「ただいま」とにやり。「ステージに上がるまで、（観客が）いつもの大悟と違う目で見ているなと感じて、ほっとしています。手をたたいて笑われたら終わりだなと思ったんですけど、そうじゃなくてよかったです（笑）」と、日本の観客にも受け入れられたことに安堵の表情を浮かべた。
上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となったが、大悟は「日本であれだけの長い拍手を体験したことがないので、本当にうれしいんですけど、5分くらいを超えるとおもろなってくるというか。これいつまで続くんだみたいな（笑）。最初すごく感動したんですけど、いつまでやんねんとおもろなってくる（笑）」と語った。
大悟が、カンヌで綾瀬へのエスコートが成功するかどうかに注目してほしいと発言し、実際にカンヌではしっかりとエスコートできたことについて話が及ぶと「日本に帰ってきてものすごく言われるんですよね。エスコートしてすごいねって。わし46歳で、右手くらい上がる（笑）。いかに大悟ができないやつだと思われていたのか」と苦笑。
綾瀬は「とても安心感がありました」と褒めつつも「紳士的にぴょこっと手を出していただいて。ちゃんと手を出せてえらいなと思っていました」と大悟をいじり笑わせていた。