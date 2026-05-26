お笑いコンビ、スピードワゴンの井戸田潤（53）が24日放送されたテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」に出演。女優安達祐実（44）と離婚した「本当の理由」を突如告白した。

この日、同番組では「少子化対策がスゴい国スペシャル」と言うテーマで、フランスやハンガリーなどの給与事情などを特集した。そして少子化対策に深く関係している、各国の結婚制度なども取材した。

冒頭でMCの藤本美貴が「ということで、ゲストのかたはですねえ…結婚と離婚を経験したかたにお集まりいただきました」と説明。そして藤本が「1回離婚を経験した後に再婚を経験されました、井戸田潤さんです。幸せそう〜」と紹介すると、それを受けた井戸田は「えー、離婚理由は…“義理のお母さんと結構もめたからです”」と、離婚した安達祐実の名前は出さずに、別れた”本当の理由“を唐突に告白しスタジオを騒然とさせた。

井戸田は05年、安達と結婚。頂上をもうけたが09年に離婚した。そして22年、当時30歳だったモデル蜂谷晏海（はちや・あみ）と再婚。24年7月、蜂谷との間に男児が生まれたことを発表した。