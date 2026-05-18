【漢字クイズ】「都呂々」はなんて読む？口に出して読みたい可愛い地名！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「都呂々」はなんて読む？

「都呂々」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、熊本県の地名です。

いったい、「都呂々」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「とろろ」でした！

都呂々は、熊本県天草郡苓北町にある地名です。

そんな都呂々のある苓北町は、天草下島の北西端にあり、西は天草灘、北は千々石灘に面する海と緑の美しいまち。

「富岡半島」や「巴崎」など景観の美しいスポットもあり、開放感のある海辺の空気を味わうことができるのだそうですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『地名辞典』
・『れいほく暮らし』

ライター Ray WEB編集部