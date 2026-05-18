【漢字クイズ】「都呂々」はなんて読む？口に出して読みたい可愛い地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「都呂々」はなんて読む？
「都呂々」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、熊本県の地名です。
いったい、「都呂々」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「とろろ」でした！
都呂々は、熊本県天草郡苓北町にある地名です。
そんな都呂々のある苓北町は、天草下島の北西端にあり、西は天草灘、北は千々石灘に面する海と緑の美しいまち。
「富岡半島」や「巴崎」など景観の美しいスポットもあり、開放感のある海辺の空気を味わうことができるのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『れいほく暮らし』
ライター Ray WEB編集部