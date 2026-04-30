俳優の山崎樹範（52）が29日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントの実家を訪れたことを明かした。

「せっかく博多に来たので仲良しの大家志津香さんのご実家に行きました」とつづり、元AKB48でタレントの大家志津香の実家で、有名料理店「いけす料理 磯太郎」を訪れた様子を公開した。

「実は大家さんとは仲良しなのです！！」と関係性を明かし、「夫婦共々仲良くしているのですが、いよいよ本格的な家族ぐるみのお付き合いになりました」とつづった。

「磯太郎さん 素敵なお店 魚が美味い！！！！！！！そうなると、当然お酒も美味い」と絶賛。「びっくりするくらい大きい一本槍イカ 刺身で食べて天婦羅にしてもらって また行きたい」とした。

山崎は現在、歌手の氷川きよしの特別公演「白雲の城」に出演している。現在、30日の福岡公演で大千秋楽を迎える。

「丸々四か月一緒にいた仲間達と最後の舞台 寂しいけど、役者はこれを繰り返している訳ですから。明日もみんなで最高の舞台になるように精一杯努めます！笑顔で終えるように、お客様に楽しんでいただけるように、悔いのないように、またみんなと会えるように頑張る 博多大好き」と記した。