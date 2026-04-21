（森本アナウンサー）

「みなさんはこの言葉をご存じでしょうか？『高度外国人材』」

（森本アナウンサー）

「外国人労働者の区分のひとつで、これまでの学ぶことが目的の技能実習生や特定技能と違い、職業に就く時点で高い専門性や学歴を有します」

「企業で総合職や技術職で長期に活躍でき、将来的に管理職にもなり得る人材のことです」

「『高度外国人材』徳島で今、増えている高度外国人材の実情を取材しました」

創業52年。



商品パッケージなど合成樹脂フィルムの袋を製造する、板野町に本社を置く会社です。



ここで、高度外国人材が働いています。

（東邦フィルム 入社3年目 グェン・ニャット・コーアさん（ベトナム出身））

「お疲れ様です」



ベトナム出身、入社3年目のグェン・ニャット・コーアさん24歳です。



彼の仕事は工場での製造ではなく、出来上がった製品の管理。

（東邦フィルム グェン・ニャット・コーアさん）

「この指示書を現場にまわす、私はまわす前に指示書を事前にチェックする作業をしています」

「具体的には指示書と、先方から来た注文書を照らし合わせて、間違いがないか確認する業務を担当しています」

（記者）

「大事な仕事ですよね」



（東邦フィルム グェン・ニャット・コーアさん）

「間違いがあったら大変、がんばります」



コーアさんは製造業の信用に関わる製品管理業務を任されています。



こちらでは約100人の従業員が工場で働き、1日あたり250万枚もの製品が出来上がります。



その全ての数や、製造状態が間違いがないかをチェックしています。

（東邦フィルム グェン・ニャット・コーアさん）

「山田課長、このチャックはどんな種類ですか」



日本人ばかりの職場、使う言語は当然「日本語」です。

日本の生活に憧れ、ベトナムの高校を卒業し、京都の日本語学校で日本語を習得。



その後、四国大学でビジネスコミュニケーションを学びました。

高度外国人材はポイント制で管理されていて、日本語力や学歴などが一定基準を上回ると、高度外国人材として国に認められます。



（東邦フィルム・山田雅司 業務課課長）

「つがいじゃなくて嵌合（かんごう）されたチャックは、17（号機）でしかできない」



（東邦フィルム グェン・ニャット・コーアさん）

「そうですか、ありがとうございます」

（東邦フィルム・山田雅司 業務課課長）

「（コーアさんは）非常にまじめで人柄が良くて、気づいたことはすぐ確認をとってくれる」

「外国人が日本の事務所で仕事をする、日本語についても『どうかな？』と思っていたが」

「いざ来てもらうと、非常に頼りになり頼もしく思います」

（東邦フィルム・三谷郁彦 社長）

「技能実習生を雇っていたので、言葉の壁があり、困っていた」

「その時、たまたま知り合いから高度人材の話を聞いて、いろんな立場で活躍できるのではと思い（雇用した）」



（記者）

「待遇面は」



（東邦フィルム・三谷郁彦 社長）

「日本人と同じ、大学卒業の初任給で（雇用した）」



（記者）

「企業側で雇用のための準備は必要か」



（東邦フィルム・三谷郁彦 社長）

「彼の場合は日本語もしっかりしゃべれる、特別な壁はない」

「ただ、彼に何をしてもらうか、きっちりこちらもしっかり示さないと、彼の本当の実力を出せないので」

「『こういうことをやってほしい』と、ちゃんと伝えた」



ただ、この高度外国人材の制度。



県内は、まだ活用できているとは言えない状況にあります。



国のまとめによりますと、県内の2025年の外国人労働者は7324人で、過去最高となりました。



うち、高度外国人材はわずか449人、全体の6.1％で全国平均の18.2％を大きく下回っています。

（県 雇用促進戦略担当・光山佳史 係長）

「昨年度、高度外国人材の事業をやる中で、企業の人からもらった意見としては」

「『まだ、社内で高度外国人材を受け入れる体制が整っていない』や『ゆくゆくは人手不足の状況で、高度外国人材の活躍を検討していかないといけない、ただまだ今ではない』という声をもらった」

ただ、県内の2025年度の高度外国人材採用の伸び率は26・5％と、四国4県で最も高くなりました。



県でも2025年度、初めての企業向け説明会を開くなど、広がりを見せています。



（県 雇用促進戦略担当・光山佳史 係長）

「県としては、県内企業の人手不足対、策高度外国人材の活躍により製品開発や海外への販路開拓 、県内企業の競争力強化につながったら」

一方で、県内の大学の就職担当者からは、「人材が都会に流出している」との声もあがっています。



さまざまな可能性を秘めている高度外国人材。



地方の競争力強化へ。



新しい風が吹き始めています。

（東邦フィルム グェン・ニャット・コーアさん）

「東邦フィルムと徳島に貢献していきたい」

「将来は目標が、ベトナム人をはじめとする外国人が、日本で、徳島で住みやすい環境を作ることが私の目標です」



県では外国人材の雇用をサポートする、企業向けの相談窓口も設けています。