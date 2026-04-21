◆米大リーグ ロッキーズ３―１２ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦で４打数１安打１盗塁の活躍で、連続試合出塁記録を２０１８年の秋信守に並ぶアジア出身選手最長で、１９２３年の“野球の神様”ベーブ・ルースを上回る「５２」に伸ばした。チームは前日に今季２１試合目にして初の連敗を喫していたが、「２」で止めた。

“大谷ルール”が再び議論を呼んでおり、この日、試合後に会見したロバーツ監督は話題を振られると、「それが我々に有利に働いているのは確か。なぜならその選手がいるから。でもそれはどのチームでも、大谷のような選手がいれば同じ。他球団も二刀流選手を見つけてくれればいい。彼は例外的存在。特別な選手だからね。だから、まあ、そういうものだということです」と意に介さなかった。

メジャーでは投手１３人、野手１３人の計２６人でロースターを構成する。一方、ドジャースは大谷が二刀流選手の分類であり、野手１２人、投手１３人に加え、大谷を登録している状態で、実質１４人目の投手の登録が可能となっている。この他チームが受ける「投手１３人制限」について、米メディアによれば、カウンセル監督が「そして、基本的に投手と野手の両方を持つことを許されているチームが１つあって、その選手は特別扱いを受けている。これはおそらく最も奇妙なルールだ。１つのチームのための」と不満を漏らしたといい、議論に発展していた。