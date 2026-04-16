ソロデビュー10周年の眉村ちあき、最新アルバムは「高級なうにいくら弁当がテーマです（笑）」

今年、ソロデビュー10周年を迎える眉村ちあきさんに、新アルバム『AMPLAND PLAN』への想いや、5月から始まる全国ツアーへの意気込みを聞きました。

渾身の一曲だけを揃えたアルバムにしたらどうなるのかな？ という思いがあった

「無計画」という意味の造語をタイトルにした眉村ちあきさんの新アルバム『AMPLAND PLAN』。

「計画通りに生きられる人に憧れるけれど自分にはできなくて。それでもアルバムは作れるし、曲作りでも当初思っていたものから変化して、もっと面白いものができるとか、“こっちの道に進んでよかったな”と思う曲もたくさんあるので。そういうことを肯定できたらいいなと思いました。

これまでは入れられるものは全部入れたい！ という気持ちでアルバムを作っていましたが、今作に関してはかなり厳選を。“これはライブの1曲目” “これはフィナーレ”のようにパンチの強い、渾身の一曲だけを揃えた10曲にしたらどうなるのかな？ という思いがあったんです。結果的に増えて全15曲になってはいるんですけど。高級なうにいくら弁当がテーマです（笑）」

「自分の音楽がどのジャンルにもハマらないことがいいことであり、欠点でもあると感じる」と言う眉村さん。今作のラインナップからも、彼女の多面的な音楽性が伝わってくる。

「『EVERY DAY(Japanese ver.)』は海外のソロアーティストの方に提供する予定で作ったのですが、結局返事が来なくて自分で歌うことに。英語で書いた曲を自分で日本語訳するという訳のわからない作り方をしたのは初めて（笑）。キーや男性目線の歌詞も変えず、人の曲をカバーしているような新しい感覚で面白かったです。

『全くただ、私なだけ』は、もともとアイドルグループにいたとか、フィルターをかけて曲を聴かれるのがちょっと嫌だなと思って作った曲です。もっと印象を音楽だけに絞りたいということを、最近は思っています」

今年はソロデビュー10周年イヤー。5月には全国ツアーもスタートする。

「一回一回を伝説のライブにしたいですね。そして、今年は舐められないようにしたい。被害妄想だとは思いますが、女一人だと他のバンドマンから舐められている気がして。昨年、強そうなドラムスを連れていったら少しは解消したものの、一人で何とかしたくて。熊元プロレスさんの“男社会で舐められないよう消火器を食った”という伝説が素晴らしくて、私も何かしようと模索中です。笑顔をふりまかず、怖い顔をして歌うことも考えたけど、本来、笑顔っていいものだし…と思ったりもして。あ、笑顔で消火器を食べるといいのかな？（笑）今いろいろと実験しているのですが、きっと、これまでで最も怖いツアーになると思います」

information

8thアルバム『AMPLAND PLAN』

先行配信「想いの力はすごいぞ」「全くただ、私なだけ」「again」の3曲を含む全15曲収録。【完全生産限定盤A盤（CD＋Tシャツ）】 \6,500 【初回生産限定盤B盤（2CD）】 \4,500 【通常盤（CD）】 \3,500（TOY'S FACTORY）

眉村ちあき

まゆむら・ちあき 2016年に眉村ちあき名義でソロ活動を開始、2019年にメジャーデビュー。5月1日から全国12か所を巡るツアー「Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”」がスタートする。