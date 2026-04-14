HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、候補生たちの絆が崩壊寸前となる激しい衝突が起きた。

【映像】「正直、ウザい」元アイドルに半キレる19歳女優（実際の映像）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。

最終審査1週間前になっても振りの間違いを指摘され、AYANAとコーチに強い言葉で指摘されたAOI。AOIは別のコーチに確認した時に「間違っていない」と言われたことを説明するも重たい空気の中練習が進んでいった。

夕食時、AYANAは「私は指摘されなくても何度も聞くのね。ずっと疑ってるの自分のことを。（2人も）たくさん聞くことがいいと思った」と自身の経験を伝え、「注意されなかったからと言われても」「お客さんからしたら…」とプロの目線を丁寧に説きアドバイスを送る。AOIは「たしかに。ありがとう」と応じつつも、自室では「『ウザいな』と思ってます、正直。私はやってる、聞いてる、知ってる。仲良い、仲悪いとかじゃないっす。今後関係変えるつもりはない。デビューするために」と半ギレ状態で本心を露わにした。

これに対しAYANAもAOIの態度に「それじゃダメだよっていうか」「半ギレでくると…もういいです」と対立を深め、指原莉乃も「極限なんだろうな」と、少女たちの剥き出しの感情に息を呑んだ。