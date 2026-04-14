永遠に眺めていたくなる、“白石麻衣の奇跡の美麗映像”にスタジオ一同がビックリ！「ザキヤマ」こと山崎弘也（アンタッチャブル）は、撮影者に「興奮しちゃうよね」とたずね……!?

【TVer】“白石麻衣の奇跡の美麗映像”ベスト3を大公開！ 第1位の衝撃映像にドランクドラゴン塚地武雅「これはやられた！」

奇跡の美麗映像を撮影したのは、白石麻衣さん。人気女性アイドルグループ・乃木坂46の元メンバーで女優の「まいやん」こと白石麻衣ではなく、ドローンレースの元日本代表選手で現在は日本代表チームの監督「しろまい」こと白石麻衣さんだ。

白石さんがドローンの撮影を始めたのは約8年前。最初は旅先での自撮りが目的だったが、もっと“エクストリームな自撮り”をしたいという思いからレース用のドローンを購入し、ドローンレースの世界に足を踏み入れたのだとか。

そんな白石さんはレースだけでなく、空撮もしている。彼女のドローン映像ランキングの第1位は、花火大会が舞台。夜空に咲き乱れる花火の中を、ドローンが縦横無尽に飛び回っておさめた映像は圧巻だ。ドローンでしか撮影できない奇跡の空撮に、ザキヤマは「上から見るか、下から見るかみたいなのはあったけど、中から見ちゃったか！」と驚き、ドランクドラゴンの塚地武雅も、「これはやられた！」とうなった。

「自分でこれ（＝ゴーグル）で（見ながら）撮っているわけでしょ？ 撮っているときから興奮しちゃうよね」とザキヤマにたずねられると、白石さんは笑顔で同意。ドローン越しに見る光景は、大迫力で興奮したらしく、撮影時の表情を再現してみせ、スタジオの笑いを誘った。

なお、白石さんの空撮映像は、4月10日深夜に放送されたバラエティ番組『ザキ山小屋』（ABCテレビ）で公開された。同放送回には、“日本唯一のドローン芸人”という谷＋1。も登場し、ギネス世界記録 に認定された超絶曲芸を披露した。

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