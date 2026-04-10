【M93R オート9 (CO2) ABS】 4月23日 再販予定 価格：36,080円

KSCは、CO2ガスガン「M93R オート9 (CO2) ABS」を4月23日に再販する。価格は36,080円。

本製品は、映画で大人気となったM93Rベースのプロップガン「オートナイン」をCO2ブローバックシリーズでトイガンにしたもの。

射撃モードは「セミ/3バースト」の2モード切替式を搭載。KSCハンドガンで最も長いインナーバレルを装備したオート9は、前後サイトの間隔が約300ミリもあり、照準軸線の正確性とハイレベルの集弾性を実現。外気温の影響を受けない安定の動作と規格外の外観による射撃はまさに圧巻である。

「M93R オート9 (CO2) ABS」

重量：約1,080g 全長：370mm 装弾数：36発 発射モード：セミ / 3バースト※別途12gCO2カートリッジが必要です（純正ガスボンベを推奨）

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