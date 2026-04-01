コンゴ民主共和国代表が100分の決勝弾でジャマイカ代表に競り勝つ！ 52年ぶり2度目のW杯出場／大陸間プレーオフ・パスA
『FIFAワールドカップ2026』の大陸間プレーオフ・パスAの決勝が現地31日、中立地となるメキシコのグアダラハラスタジアムで行われ、コンゴ民主共和国代表（アフリカ）とジャマイカ代表（北中米カリブ海）が対戦した。
1998年フランス大会以来の出場を目指すジャマイカと、ザイール共和国時代の1974年西ドイツ大会以来の出場を切望するコンゴ民主共和国の一戦は、互いに決めてを欠いたまま時間が経過。ゴールレスのまま延長戦に突入すると100分、押し気味に試合を進めていたコンゴ民主共和国のCKからアクセル・トゥアンゼベのゴールが生まれて試合の均衡を破る。
すると、試合は1−0のまま120分間の戦いを終え、コンゴ民主共和国が1974年大会以来となる52年ぶり2度目のW杯出場を決めた。本大会でグループKに入るコンゴ民主共和国は、ポルトガル代表、コロンビア代表、ウズベキスタン代表とグループステージ突破を争うことになる。
【スコア】
コンゴ民主共和国代表 1−0 ジャマイカ代表
【得点者】
1−0 100分 アクセル・トゥアンゼベ（コンゴ民主共和国代表）
1998年フランス大会以来の出場を目指すジャマイカと、ザイール共和国時代の1974年西ドイツ大会以来の出場を切望するコンゴ民主共和国の一戦は、互いに決めてを欠いたまま時間が経過。ゴールレスのまま延長戦に突入すると100分、押し気味に試合を進めていたコンゴ民主共和国のCKからアクセル・トゥアンゼベのゴールが生まれて試合の均衡を破る。
【スコア】
コンゴ民主共和国代表 1−0 ジャマイカ代表
【得点者】
1−0 100分 アクセル・トゥアンゼベ（コンゴ民主共和国代表）