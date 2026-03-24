新曲が公式コラボに決定、6球場来場と連動施策展開

乃木坂46の野球好きメンバーで構成されるユニット「乃木坂野球部」の新曲『パシフィック・リーグに連れてって』が、2026パ・リーグ公式コラボソングに決定した。野球好きの女の子が「パ・リーグの球場に連れていってほしい」という思いを描いた楽曲で、爽やかなポップチューンに仕上がっている。

本楽曲は、2026年4月8日に発売される乃木坂46の41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』に収録される。シーズンを通じてリーグ全体の盛り上げを担う楽曲である。

また、乃木坂野球部のメンバーは今季、パ・リーグ全6球場に来場する予定である。パーソルパ・リーグTVや各種SNSと連動し、シーズンを通して多角的にプロモーションを展開する。来場日程は以下の通りである。

・3月29日：ZOZOマリンスタジアム（ロッテ-西武）

・7月2日：エスコンフィールド（日本ハム-オリックス）

・7月19日：京セラドーム（オリックス-日本ハム）

・7月31日：ベルーナドーム（西武-オリックス）

・8月6日：みずほPayPayドーム（ソフトバンク-日本ハム）

・9月19日：楽天モバイルパーク（楽天-ソフトバンク）

また、乃木坂46の“野球博士”として知られる黒見さんが、3月31日に行われる楽天-ソフトバンク戦でパーソルパ・リーグTVの副音声に出演する。自作の情報ノート「黒見ノート」を活用し、国内外の野球の魅力を伝える役割を担う。配信は午後3時55分開始予定である。メンバーのコメントは以下の通り。

〇小川彩さん

「『パシフィック・リーグに連れてって』が2026パ・リーグ公式コラボソングに決まったこと、とても嬉しいです。乃木坂野球部らしい爽やかさと可愛さとワクワク感も感じられる曲になっています。思わず口ずさみたくなるようなキャッチーな曲なので、たくさんの方に聴いて歌って一緒に踊っていただけたら嬉しいです。私はこの春に乃木坂野球部に加入したばかりなんですが、これからこの楽曲とともにパ・リーグを盛り上げていけるように野球部のみんなと頑張りますのでよろしくお願いします。」

〇金川紗耶さん

「今回は2026パ・リーグ公式コラボソングとしていただき、とても嬉しく思います！！ありがとうございます！！乃木坂野球部の新曲『パシフィック・リーグに連れてって』は一緒にパ・リーグを応援したいという気持ちがとても詰まっている、愛のある歌詞だと思います！！もっともっと野球のことを勉強して、この楽曲と乃木坂野球部でパ・リーグを盛り上げていければと思います！！よろしくお願いいたします！！」

〇黒見明香さん

「幼い頃から野球観戦に夢中になり、登下校の合間に一球速報に一喜一憂し、帰宅後はパ・リーグTVを観て宿題をする毎日の中で、大好きな野球にたくさんの勇気を貰ってきました。このたび、ファンの皆様と一緒にシーズンを応援するという夢のような機会をいただき、心より光栄で胸が高鳴る思いです。副音声では、試合の熱く痺れるプレーはもちろん！選手の皆さま一人ひとりの個性や魅力もお伝えできるよう、精一杯務めてまいります。コラボソングに込められた「球場で過ごす時間の楽しさや高揚感」と、チームを愛するファンの皆様と共に、今シーズンのパ・リーグをより一層熱く、楽しく盛り上げられるよう、がんばっていきたいと思います！」

〇柴田柚菜さん

「趣味として楽しんできた野球に、こうして関わらせていただけることを本当に嬉しく思います。皆さんと一緒に熱く、楽しいシーズンにしたいです！また、『パシフィック・リーグに連れてって』は、可愛らしいポップソングになっています！試合観戦に行く前などにこの曲を聴いて、よりわくわくしていただけたら嬉しいです。」

〇瀬戸口心月さん

「『パシフィック・リーグに連れてって』をコラボソングにしていただき、ありがとうございます！私は高校生のとき、チアリーディング部のイベントなどを通して応援に関わることも多かったので、今回こうしてパ・リーグの皆さんを応援させていただけることをとても嬉しく思います！球場にお伺いできるとのことで、その時には「パシフィック・リーグに連れてって」を、皆さんに聴いてもらえたら嬉しいです！」

〇長嶋凛桜さん

「『パシフィック・リーグに連れてって』は聴いていると野球観戦をしたくなるような明るい気分になれる一曲です。思わず口ずさんでしまう可愛いサビにご注目ください！今回2026パ・リーグ公式コラボソングとして皆様に楽曲を届けることができて嬉しい気持ちでいっぱいです。この曲を通して皆さんと野球を楽しみたいと思います！」

乃木坂野球部は、小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人で構成される乃木坂46の野球好きユニットである。公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で、野球観戦Vlogや取材、ノック体験など野球を軸とした発信を行っている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）