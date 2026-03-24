7割の学生がインターン参加、参加期間は長期化の傾向に！ 「長期化」

記事ポイント 2026年卒美術系学生のインターンシップ参加割合が68.6％に達し、前年比40.0ポイント増加参加期間は「1週間以上2週間未満」が47.8％で最多となり、長期化の傾向が鮮明に完全版の調査報告は2026年3月26日にリリース予定 2026年卒美術系学生のインターンシップ参加割合が68.6％に達し、前年比40.0ポイント増加参加期間は「1週間以上2週間未満」が47.8％で最多となり、長期化の傾向が鮮明に完全版の調査報告は2026年3月26日にリリース予定

クリエイターワークス研究所が、2026年卒の美大生・芸大生を対象にした就職活動の実態調査結果を速報として公開しています。

今回は速報の第3弾として、インターンシップへの参加状況や参加期間の変化が明らかになりました。

クリエイターワークス研究所「26年卒美術系学生就活実態調査 速報第3弾」

調査名：2026年卒美術系学生の就職活動振り返り調査調査対象：全国の美術系・芸術系・工業系・情報系大学生 271名調査期間：大学 2025年10月／学生 2025年12月〜2026年1月完全版リリース予定日：2026年3月26日

ユウクリが運営する調査機関「クリエイターワークス研究所」による、美術系学生の就職活動実態調査は今年で10回目を迎えます。

2026年3月26日の完全版リリースに先駆けて、速報第3弾ではインターンシップに関する調査結果の一部が公開されました。

26年卒美術系学生のインターンシップ参加割合は68.6％で、25年卒の28.6％から40.0ポイントの大幅増加となっています。

一方、インターンシップの平均参加社数は1.62社で、25年卒の3.77社を下回りました。

参加する学生が大きく増えた一方で、1人あたりの参加社数は減少しており、数を絞って集中的にインターンシップへ取り組む傾向がうかがえます。

参加期間についても変化が見られ、「1週間以上2週間未満」が47.8％で最多となっています。

25年卒では16.9％だったこの期間が、26年卒では30.9ポイント増加して1位に浮上しました。

前年に最多だった「1日」は33.8％から13.4％へ減少し、「2日」も21.5％から8.1％まで下がっています。

短期間のインターンシップから、より長い期間のプログラムへと学生の選択がシフトしている傾向が鮮明です。

完全版の調査報告では、ポートフォリオの準備開始時期や入社を決めた理由、就活中の相談相手など、さらに詳しい調査項目が公開される予定です。

美術系学生の就職活動のリアルな動向を把握できる、採用担当者や大学関係者にとって貴重なデータとなっています。

インターンシップの参加割合や期間の変化から、26年卒学生の就活に対する意識の高まりが読み取れる内容です。

完全版は2026年3月26日にリリースが予定されており、クリエイターワークス研究所の公式サイトで確認できます。

クリエイターワークス研究所「26年卒美術系学生就活実態調査」の紹介でした。

よくある質問

Q. 2026年卒美術系学生のインターンシップ参加割合はどのくらいですか？

68.6％の学生がインターンシップに参加しており、25年卒の28.6％から40.0ポイント増加しています。

Q. インターンシップの参加期間で最も多かったのは？

「1週間以上2週間未満」が47.8％で最多です。25年卒で最多だった「1日」（33.8％）は13.4％に減少しており、参加期間の長期化が進んでいます。

Q. 完全版の調査報告はいつ公開されますか？

2026年3月26日にリリースが予定されています。ポートフォリオ準備開始時期や入社を決めた理由など、より詳細な調査結果が公開される予定です。

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