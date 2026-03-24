X（旧Twitter）で話題になっているのは、思わずびっくりしてしまうワンシーン。人間みたいなのに人間じゃない…その正体は記事執筆時点で283万8000回を超えて表示されており、「頭がバグったｗ」「吹き出しちゃいました」「すごい迫力で草」などのコメントの他、3万4000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『子どもがパジャマで窓の外を見てる』と思ったら…脳がバグる『まさかの正体』】

窓辺に佇む…子ども？

Xアカウント「@coco_bmd」の投稿主さんが紹介したのは、窓辺に佇む子どもの姿…？恐竜の服を着た姿は、小さな男の子がパジャマを着ているよう。しかし、その正体は…。

なんと、バーニーズマウンテンドッグさん！！恐竜の服を着こなしたバーニーズマウンテンドッグさんが、窓辺に前足をかけて立ち上がっていたのでした。むっちりとたくましい体つきが、まるで子どもの体のように見えたのです。

迫力満点な姿にびっくり！

前足をかけて2本足で立つ姿は、迫力満点。むっちり可愛い子どもかと思いきや超大型犬…というギャップに、頭が追いつかなくなる人も続出…。なぜかカメラをじっとりと見つめているところも、人間っぽくて笑ってしまいます…！

投稿主さんは2頭のバーニーズマウンテンドッグを飼っているそう。名前は『ココア』くんと『エマ』ちゃんです。いつもほがらかな2頭は、投稿主さんの癒しになっているとか。とっても可愛くて愛嬌のあるココアくんとエマちゃん。一緒に暮らしていると、本当の子どものように思えてくるかもしれませんね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「幼稚園児みたいで可愛い」「着ぐるみ着た人間の休憩中」「本当に人間かと思いました」など沢山の反響がありました。

Xアカウント「@coco_bmd」には、ココアくん＆エマちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@coco_bmd」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。